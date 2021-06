VIDEO | Operazione antidroga “Il Tempio”: come la droga veniva nascosta all’interno delle auto

E’ stata denominata “Il Tempio” l’operazione antidroga condotta oggi, lunedì 21 giugno, dalla polizia che ha dato esecuzione ad otto misure cautelari - 4 arresti domiciliari e 4 obblighi di firma - nei confronti di altrettanti soggetti accusati di spaccio di cocaina ed hashish. Si tratta di incensurati residenti a Priverno e Sezze, dove gestivano una florida attività di spaccio. Le misure sono state emesse dal Gipdel Tribunale di Latina Mario Bortone ed eseguite dagli uomini della Squadra Mobile con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e delle unità cinofile.

Le indagini sono iniziate nel settembre di due anni fa, facendo luce sul vasto traffico di droga; secondo quanto accertato, infatti, gli indagati che, come riferito dalla Questura di Latina, erano “in grado di procurarsi ragguardevoli quantitativi di cocaina ed hascish sull’asse Roma - Napoli”. Durante l’attività investigativa gli uomini della Squadra Mobile hanno anche scoperto come gli indagati utilizzassero auto dotate di sistemi meccanici occulti in grado di nascondere la droga, nonché telefoni muniti di speciali software per lo scambio di messaggi criptati.