La nuova prefetta: "Voglio essere utile alla comunità" | IL VIDEO

"Torno volentieri su questo territorio soprattutto in un momento di crisi, perché se posso essere utile a far riemergere nei cittadini il senso e la fiducia delle istituzioni sarò soddisfatta". Sono le prime parole della prefetta Vittoria Ciaramella, che nel giorno del suo insediamento ha incontrato informalmente la stampa per fare il punto su obiettivi e priorità.

"Il caporalato - ha dichiarato - sarà un tema da approfondire con urgenza. Abbiamo giò fissato una riunione per questa settimana. E’ inaccettabile che su un territorio alle porte di Roma ci possano essere situazioni di schiavismo. Non abbiamo evidentemente agito bene. Dobbiamo lavorare insieme".