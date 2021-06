VIDEO | Sette persone salvate dai vigili del fuoco sul Promontorio del Circeo: l’intervento con l’elicottero

Sette persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco intervenuti due volte in poche ore nella giornata di ieri, mercoledì 23 giugno, sul Promontorio del Circeo. Il primo soccorso si è reso necessario per padre e figlia di origini maltesi che avevano perso l'orientamento percorrendo un sentiero in zona Punta Rossa ed erano scivolati in una piccola scarpata; il secondo per una comitiva di 5 ragazzi campani dopo che anche loro avevano perso l’orientamento. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Terracina e per il recupero delle sette persone è stato attivato anche il supporto dell’elicottero Drago VF 140 dal Reparto Volo di Ciampino.