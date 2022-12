VIDEO | Sermoneta, albero caduto su un'auto: l'intervento dei vigili del fuoco

Nella serata di ieri, giovedì 15 dicemvre, il personale operativo dei vigili del fuoco del comando di Latina, è intervenuto nel territorio del comune di Sermoneta, a seguito di una segnalazione arrivata al numero di emergenza 112 che indicava un albero caduto su una vettura.

Giunti sul posto, in via Le Prata, la squadra di Latina, ha constatato la presenza di un'auto rimasta incadtrata sotto una pianta di cipresso. Fortunatamente, al momento della caduta dell'albero, nella vettura non c'era nessuno. I vigili hanno dunque proceduto alla rimozione della pianta mediante l'utilizzo dell'autogrù cosi da poter liberare il mezzo.