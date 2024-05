VIDEO | Sezze, operazione Alto impatto dopo gli spari

E' scattata nella serata di martedì l'operazione Alto impatto nel territorio di Sezze, dopo la rissa tra bande rivali e un colpo di pistola che ha ferito accidentalmente una ragazza di 20 anni. Nel corso del servizio straordinario i militari hanno concentrato l'attenzione sugli ambienti criminali, anche quelli considerati vicini all'uomo ricercato per gli spari, un 37enne rumeno già identificato ma non ancora rintracciato.

I militari dell'Arma hanno perquisito anche l'abitazione del fratello del sospettato, arrestandolo per il possesso di 84 grammi di marijuana. Nell'ambito degli stessi servizi hanno inoltre effettuato un'ispezione in un esercizio pubblico e fermato sulle strade di Sezze 47 veicoli, identificando 101 persone. Otto sono state poi le violazioni al codice della strada accertate, per sanzioni complessive pari a 7.123 euro, tre le carte di circolazioni ritirate e un'auto sequestrata.