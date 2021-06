VIDEO | Vaccini, inaugurato l’hub all’ex Rossi Sud. D’Amato: “Qui mille somministrazioni al giorno”

Anche se già operativo è stato inaugurato ufficialmente oggi il punto vaccinale allestito all’interno dell’ex Rossi a Latina. Al taglio del nastro del nuovo hub sulla Monti Lepini anche l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, sinieme alla direttrice generale della Asl Silvia Cavalli, il prefetto di Latina Maurizio Falco, il sindaco del capoluogo Damiano Coletta, il presidente della Provincia Carlo Medici, il questore e i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di Finanza.

"Oggi possiamo dire che la sfida è vinta” ha detto l'assessore D’Amato in riferimento al nuovo punto vaccinale in cui qualche mese fa aveva fatto un sopralluogo individuando proprio nella struttura sulla Monti Lepini il lugo dove puntare per far compiere un balzo in avanti alla campagna vaccinale nella provincia di Latina. “Questo è uno degli hub non solo più importanti del sud della regione ma è uno dei più importanti della nostra regione".

