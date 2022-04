VIDEO | Villa confiscata ai Ciarelli consegnata alla polizia, questore Spina: “Oggi è un giorno importante”

Il taglio del nastro al civico 12 di via Gran Sasso d’Italia. Le parole del questore di Latina: “E’ una villa in cui vivevano persone che commettevano reati per garantirsi la vita e invece ora vi abiteranno poliziotti e poliziotte. Un cambio di passo importante, una rivoluzione"

“Oggi è un giorno simbolicamente molto importante” queste le parole con cui il questore di Latina Michele Spina ha commentato la consegna oggi alla Questura di Latina della villa confiscata alla famiglia Ciarelli e che ora sarà utilizzata per alloggi di servizio di poliziotti e poliziotte. L’immobile si trova in via Gran Sasso d’Italia, al civico 12, nel quartiere Gionchetto.

“Questa è una villa che apparteneva alla famiglia Ciarelli sequestrata in seguito all’operazione Carone e poi confiscata. E’ una villa in cui vivevano persone che commettevano reati per garantirsi la vita e invece ora vi abiteranno poliziotti e poliziotte. Un cambio di passo importante, una rivoluzione perché da questa villa uomini e donne dello Stato ogni giorno usciranno per andare a garantire sicurezza, per dare tutela, sicurezza e conforto ai cittadini".

Copyright 2022 Citynews