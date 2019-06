La “Passione Vivente Aprilia” entra nel circuito nazionale di “Europassione per l’Italia”

Importante riconoscimento per l’Associazione “La Passione Vivente Aprilia”, ammessa nel circuito nazionale di “Europassione per l’Italia”. La prestigiosa iscrizione è giunta a seguito dell’incontro, tenutosi il 1° giugno ad Aprilia. “Grazie a questa promozione - viene spiegato attraverso una nota -, l’associazione apriliana, specialmente per la facilità di interscambio culturale con tutti gli altri sodalizi, dislocati anche negli angoli più remoti dell’Italia, potrà ancor di più aumentare il, già alto, livello organizzativo. E, cosa da non trascurare, mettere il proprio background, acquisito in sei indimenticabili ‘Passioni viventi di Cristo’, a disposizione delle italiche consorelle”.

Costituitasi nel 2004, “Europassione per l’Italia”, è componente dell’associazione internazionale “Europassion”, cui aderiscono sodalizi di ben 15 paesi europei. “Nacque per annunciare il messaggio di Cristo attraverso la sacra rappresentazione della passione, per creare e sviluppare rapporti culturali e filantropici fra le tante realtà della penisola, promuovere ogni forma di teatro religioso, favorire la ricerca storica sulle sacre rappresentazioni raccogliendo e catalogando il relativo materiale, con lo scopo di creare un centro di documentazione e un museo storico delle passioni italiane. Opera in ambito storico, religioso, culturale, folcloristico, turistico, della promozione dei territori e delle tradizioni antiche, del turismo religioso, della solidarietà e del volontariato”.

All’incontro di Aprilia l’organizzazione nazionale ha partecipato con il consigliere nazionale Loris Ascani di Loreto (Ancona), coadiuvato da Gino Principi, presidente dell’Associazione di Loreto, mentre per l’associazione di Aprilia era presente il presidente Francesco Vuturo e la coordinatrice Mina Modugno. “Va segnalata positivamente l’adesione del Comune di Aprilia, rappresentato da Elvis Martino, assessore alla cultura che, continuando l’eccellente lavoro svolto dal suo predecessore Francesca Barbaliscia, ha dato un’impronta più istituzionale allo svolgimento dei lavori” proseguono poi dall’associazione.

La parte finale del consesso ha avuto come soggetto l’interpretazione di cinque scene della passione. In questa fase sono stati impegnati i figuranti che hanno dato vita a: 1) Pietro che chiede perdono alla Madonna per aver tradito Gesù; 2) la rinnegazione di Pietro; 3) il monologo di Giuda mentre viene tentato dal diavolo; 4) Gesù al cospetto di Erode ed Erodiade; 5) processo davanti a Ponzio Pilato. Inutile ricordare come questi momenti di alta spiritualità siano perennemente in grado di produrre sempre nuove emozioni.