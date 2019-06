Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Donare per vincere: è online ora su Wishraiser la campagna di raccolta fondi per AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma a sostegno del progetto di Assistenza Domiciliare ai pazienti ematologici Dona 1 km. In occasione del suo 50° anniversario AIL ha inaugurato la campagna su www.wishraiser.com/padel mettendo in palio un premio davvero speciale per tutti gli amanti del padel.

Attraverso una donazione gli utenti potranno partecipare all’estrazione per vincere un esclusivo pacchetto week-end per due a Sabaudia per la Gillette Padel Vip Cup, che include: viaggio e alloggio a Sabaudia per due persone e i vip pass all-inclusive per partecipare al final draw. Il vincitore e il suo accompagnatore non solo potranno assistere ai match ma potranno anche sfidare i loro idoli, Francesco Totti e tutti gli altri, in campo. Inoltre, il fortunato donatore potrà partecipare al party esclusivo con uno Special Guest in consolle e riceverà la divisa ufficiale della Gillette Padel Vip Cup. Un premio fantastico per tutti gli appassionati di questo sport.

COME PARTECIPARE - La campagna a sostegno di AIL è promossa su Wishraiser, la piattaforma web di contest benefici leader in Europa. Partecipando, i donatori avranno un numero di chance di essere estratti che varia a seconda della donazione effettuata: più si dona più aumentano le possibilità di vincere. Al termine della campagna, uno tra i donatori verrà estratto e avrà la possibilità di volare a Sabaudia per assistere al final draw della Gillette Padel Vip Cup direttamente dall’area Hospitality con un vip pass All-Inclusive e giocare con i propri idoli di sempre. Il viaggio e l’hotel sono inclusi per due persone.

L’AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma, da 50 anni, promuove la ricerca scientifica per la cura dei tumori del sangue; sostiene 116 centri di ematologia su tutto il territorio nazionale; organizza, in 42 province, servizi di assistenza domiciliare e realizza le Case AIL per ospitare pazienti che devono affrontare lunghi periodi di cura lontano da casa insieme ai loro familiari. AIL assiste e sostiene chi è colpito da un tumore del sangue e i suoi familiari durante tutte le fasi della malattia, offrendo servizi, conoscenza e comprensione, nel totale rispetto della persona e della dignità umana. Tutti i dettagli del progetto al quale sarà destinata la raccolta fondi promossa da Wishraiser in occasione del Gillette Padel Vip Cup su: http://www.ail.it. WISHRAISER - Wishraiser.com è la prima piattaforma di contest benefici in Europa che permette, a personaggi famosi e influencer del web, di realizzare campagne di raccolta fondi a favore di associazioni no profit. Sostenendo una grande causa sociale, ai donatori è offerta la possibilità di partecipare ad un’estrazione finale per vivere un’esperienza indimenticabile in compagnia del proprio idolo. Wishraiser ha già alle spalle campagne di successo con testimonial del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo, tra i quali Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Christian Vieri, Alessandra Amoroso, Ettore Messina, Flavio Tranquillo, Juan Cuadrado, Lele Adani, Samuel Eto'o, Miralem Pjanic e tanti altri, che hanno coinvolto decine di migliaia di donatori.