La casa di produzione pontina "On Broadway" allarga i propri orizzonti

On Broadway è pronta a ripartire, anche se non si è mai fermata, neppure durante l’estate. La casa di produzione teatrale e cinematografica fondata dall’attore fondano Giovanni Pannozzo, continua nella propria mission.

Nonostante gli impegni, sia nella carriera di Pannozzo che della stessa casa di produzione, con continue collaborazioni con teatri, pellicole cinematografiche e reti televisive italiane e straniere, On Broadway non vuole perdere l’attenzione al territorio. Per questo, dopo i successi e i riconoscimenti da Enti e televisioni – come ad esempio Mediaset –, riprendono i corsi che rendono vivo lo spazio di On Broadway. Perché la peculiarità della creatura imprenditoriale fondana, è anche questa. Molti immaginano una casa di produzioni rivolta allo spettacolo come un luogo a sé stante, impegnato solo nella produzione di contenuti a scopo commerciale. On Broadway è questo, ma è anche molto altro. La sede, sita all’interno del Centro Valerio, nel cuore del centro di Fondi, è uno spazio polifunzionale in cui si costruiscono i sogni da mettere in scena o dinanzi ad una macchina da presa, ma non solo.

La sede di On Broadway è anche un luogo culturale, una sede in cui si svolgono corsi per tutte le età di teatro, cinema, doppiaggio, giornalismo, scrittura creativa, dizione, comunicazione, canto, inglese e chitarra. Occasioni che hanno permesso già a molti di partecipare alle selezioni di progetti teatrali e cinematografici, semplicemente frequentando il corso. Un’occasione più unica che rara e solo una delle attività di On Broadway, che, quest’anno si svolgeranno anche nel capoluogo presso la “Latina Film Commission” dove è in programma, per mercoledì 9 ottobre, un incontro a porte aperte per tutti gli interessati.

E ancora una stagione che già si ripromette di stupire con le masterclass, le ospitate di lusso e gli incontri con chi cinema, teatro e televisione la fanno tutti i giorni. Appuntamenti come ad esempio quelli che si sono già susseguiti nel corso degli ultimi mesi, con nomi di spessore come ad esempio Massimo Lopez e Monica Ward, o il Muhammad Alì italiano Nino La Rocca. Il tutto senza dimenticare lo spessore di insegnanti di tutto rispetto, professionisti nei vari settori e qualificati all’insegnamento, come lo stesso Giovanni Pannozzo, riconosciuto come uno dei più giovani docenti di recitazione in prestigiose scuole italiane ed uno tra i più giovani imprenditori dello spettacolo italiano. Contatti: 0771279944 - 3701464378 - info@onbroadway.it - www.onbroadway.it Facebook: On Broadway - Instagram: onbroadwayproduction