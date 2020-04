Coronavirus Aprilia, il sindaco: “I 9 positivi della Rsa subito isolati dagli altri anziani”

“Nonostante la massima attenzione che, con la Asl e tutte le Autorità, abbiamo riservato purtroppo quello che temevamo è accaduto: abbiamo avuto ieri sera la conferma che in una delle nostre strutture di eccellenza, il San Michele Hospital, ci sono nove persone positive tra i ricoverati”. E’ il sindaco di Aprilia Antonio Terra ad aggiornare i cittadini sulla situazione all’interno della Rsa e sulle misure che sono state adottate attraverso un videomessaggio che è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

“Già 15 giorni fa c’era stato un primo campanello d’allarme perché tre dipendenti erano risultati positivi, mentre altre persone che poi erano state sottoposte a verifiche erano risultate negative. A distanza di qualche giorno la Asl, che nel frattempo ha tenuto sotto controllo la struttura, ieri ha rilevato i 9 contagi”. I positivi sono stati subito trasferiti presso l’ospedale Goretti, “non tanto per le loro condizioni che ci risultano buone, quanto per isolarli dagli altri anziani ricoverati nella struttura - ha spiegato Terra -. Sono infatti più di 90 le persone ospitate al momento nel centro.

Da oggi siamo concentrati per cercare di limitare i danni, in questa come nelle altre strutture del territorio che sono state già sottoposto a controllo. Da questa sera dovrebbe andare in quarantena, all'interno di altri locali che stiamo reperendo, anche il personale della Rsa che al momento risulta negativo, per evitare il contagio con le famiglie”.

Nel corso del videomessaggio il sindaco di Aprilia ha tracciato poi un bilancio dell’andamento della diffusione del Covid-19 nel corso della settimana. Gli attuali positivi in città sono 46, compresi i 9 nuovi contagi della Rsa, e negli ultimi giorni sono state registrate diverse guarigioni. “Il trend è molto positivo in provincia di Latina e nel Lazio - commenta Terra - e dobbiamo continuare a fare quello che è stato fatto fino ad oggi. I prossimi sono 10 giorni importanti e dobbiamo ancora cercare di limitare le uscite. Poi mi auguro che fra 10 giorni si possa registrare una situazione ancor più migliorata per permettere alla Regione e al Governo di emettere nuovi provvedimenti che portino alla famosa fase 2 e alla ripresa delle attività, sempre con le dovute cautele".

Poi il sindaco Terra ha fatto il punto sui buoni spesa e i bonus affitti. Per quanto riguarda i buoni spesa, sono state evase circa 1620 richieste - 1217 con esito positivo - mentre sono arrivate 815 domande per i bonus affitti. Sono invece 140 le prenotazioni arrivate per l’ingresso al cimitero, che sarà riaperto da lunedì 27 maggio con ingressi contingentati.