Coronavirus Latina, zero nuovi casi in provincia. Un altro decesso al Goretti

Zero nuovi casi di positività al coronavirus nella provincia pontina. Questo il dato più confortante che emerge dal bollettino di oggi, lunedì 4 maggio, diffuso dalla Asl nel pomeriggio. Situazione stazionaria, dunque, in provincia dove il numero totale dei contagi rimane 515.

Si registra, però, un nuovo decesso che fa salire il numero delle vittime dall’inizio dell’emergenza a 27. Una donna di 73 anni residente a Latina è morta nelle scorse ore nel reparto di Medicina covid dell’osoedale Santa Maria Goretti,

Dando uno sguardo ai dato, l’altro numero confortante rimane quello dei guariti che resta sempre superiore a quello degli attuali positivi: ad oggi sono 298 i negativizzati, 6 in più rispetto alla giornata di ieri, a fronte dei 190 pazienti che sono ancora in carico alla Asl. Scendono ancora i pazienti che sono 55, uno solo è ricoverati nel reparto di terapia intensiva del Goretti.

Complessivamente sono 503 le persone in isolamento domiciliare, mentre in 9.079 hanno terminato il periodo di isolamento.

Inizia oggi la fase 2 dell’emergenza coronavirus anche nella provincia di Latina; sono quanto mai importanti dunque le raccomandazioni che arrivano dalla Asl ai cittadini per evitare che la curva dein contagi riprenda a salire. Viene chiesti alle persone di “rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni”, come anche di “rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento”.

