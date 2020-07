Coronavirus Latina: due nuovi casi. Positivi una bambina e un uomo rientrato dal Brasile

Altri due casi di coronavirus sono stati accertati nella provincia di Latina: a confermarlo la Asl con il bollettino di oggi, lunedì 13 luglio. Per il 9 giorno consecutivo l’azienda sanitaria dà comunicazione di contagi registrati nel territorio pontino.

I due casi di oggi sono stati accertati nei comuni di Latina e Minturno. Da quanto fa sapere la Asl i due pazienti positivi non necessitano di ricovero in ospedale e sono entrambi trattati a domicilio. L’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio comunica che uno dei due casi, quello di Minturno, riguarda “una bambina di 9 anni con link al nucleo familiare di Formia” di cui è stata data notizia lo scorso sabato 11 luglio, ed il secondo "un uomo di 62 anni di rientro dal Brasile; sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale".

Il totale dei contagi da inizio pandemia sale ora a 581; aumentano rispetto a ieri anche gli attuali positivi che sono 39 dal momento che nelle ultime 24 ore non state registrate nuove guarigioni che restano 506. Stabile anche il numero dei decessi, 36. Degli attuali positivi 23 sono in cura presso il proprio domicilio, mentre sono 16 i pazienti al momento ricoverati, nessuno nel reparto di Terapia Intensiva del Goretti.

Alla luce dei nuovi contagi accertati negli ultimi giorni anche nel territorio pontino, vale la pena ricordare quanto sia ancora importante il nostro comportamento e il nostro senso di responsabilità. Anche la Asl di Latina raccomanda i cittadini a rispettare tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato - conclude l’azienda sanitaria -, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza”.

