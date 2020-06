Coronavirus Latina, buone notizie: provincia senza casi da due giorni. Calano i ricoverati

Si è decisamente rallentata la diffusione del coronavirus nella provincia di Latina: come ieri anche quella di oggi, lunedì 8 giugno, è una giornata a zero casi. Nessun nuovo contagio è riportato nel quotidiano bollettino della Asl, così come nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi decessi, fermi a 34 da oltre una settimana.

L’ultimo caso in provincia è stato confermato lo scorso sabato 6 giugno dalla Asl a Priverno. Il totale da inizio emergenza nel territorio pontino resta dunque 547. Stabili anche gli attuali positivi che restano 88, dal momento che nelle ultime 24 ore non sono state registrate nuove guarigioni. Sono in calo però i ricoverati che scendono a 27, mentre sono 61 i positivi trattati a domicilio.

Dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, poi, hanno fatto sapere che oggi altre 68 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.