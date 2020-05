Coronavirus, la mappa dei contagi in provincia: da inizio emergenza 25 comuni pontini colpiti dal virus

Venticinque comuni su 33 sono stati toccati dal Coronavirus per un totale di 516 casi trattati dall'inizio dell'epidemia ad oggi. I comuni più colpiti sono Fondi, con 109 casi, seguito da Latina, con 104 positivi, e da Aprilia con 90.

Ecco dunque il punto della situazione a due mesi dal'inizio dell'emergenza epidemiologica, quando ormai la curva dei contagi è stabilmente in discesa anche in provincia. La distribuzione dei casi ripartita per singoli comuni conta 90 pazienti nella città di Aprilia; 3 a Bassiano; uno a Castelforte; 24 a Cisterna; 16 positivi a Cori; 109 a Fondi; 19 a Formia; 6 a Gaeta; 15 a Itri; 104 Latina; 5 Lenola; 5 Maenza; 17 a Minturno; 2 Monte San Biagio; 2 a Norma; 2 a Pontinia; uno a Priverno; quattro a San Felice Circeo; 9 a Sabaudia; 2 a Santi Cosma e Damiano; 12 a Sermoneta; 13 a Sezze; due a Sperlonga (entrambi deceduti); 4 a Spigno Saturnia; 32 a Terracina.

Altri 14 casi registrati sul territorio sono riferiti invece a pazienti residenti fuori provincia e quattro a pazienti fuori regione. Molti di questi casi registrati nei diversi comuni del territorio sono però già guariti. I negativizzati hanno infatti raggiunto quota 302 facendo di conseguenza scendere il numero degli attuali positivi a 186. Sono invece complessivamente 28 i decessi registrati dalla Asl pontina, a cui si aggiungono però diversi pazienti residenti sul territorio ma ricoverati e deceduti in ospedali al di fuori della provincia. I casi più numerosi sono stati registrati a Fondi, dove sono deceduti 8 pazienti e un nono deceduto ad Albano, e Latina, dove le vittime del Covid sono invece 6, le ultime due, un uomo e una donna di 77 e 73 anni, il giorno 4 maggio a distanza di poche ore.