Coronavirus Latina: 19 casi nel mese di maggio in provincia, 525 da inizio pandemia

Notizie confortanti quelle che sono arrivate anche ieri nella provincia di Latina sull’andamento della diffusione del coronavirus. L'ultimo bollettino della Asl, qullo di giovedì 14 maggio, riporta, infatti, un nuovo contagio - che fa salire il totale a 525 - e zero decessi nelle ultime 24 ore. Il nuovo caso è stato registrato nel capoluogo, il secondo in questa settimana. A Latina città sono 107 i casi dall’inizio della pandemia e 4 quelli registrati a maggio. Ma in generale la situazione nella provincia pontina sembra dare segnali positivi: sono 19 i casi registrati nelle prime due settimane del mese - nello stesso periodo di aprile erano stati più di 150 - che hanno interessato i territori di Latina (4), Aprilia (7), Terracina (2), Norma (2), Sezze (1) e Cisterna (1) - gli altri riguardano pazienti a carico della Asl ma residenti al di fuori della provincia -.

Dando uno sguardo ai numeri di ieri, da segnalare un nuovo aumento di pazienti negativizzati (+ 7 rispetto) per un totale di 382 e il calo dei ricoverati che da 43 sono passati a 39, nessuno in terapia intensiva. Ad oggi sono 11 i pazienti attualmente positivi.

Coronavirus Lazio: 22 positivi e nuovo record di guariti

In tutto il Lazio ieri sono stati registrati 22 nuovi positivi - con un trend allo 0,3% -, ai quali però, hanno spiegato dall’Assessorato alla Sanità della Regione, vanno aggiunti i 19 recuperi di notifiche precedenti. Da segnalare un nuovo record di guariti, 162, che fanno salire il totale a 2.600. Il trend si conferma stabilmente in discesa nelle province: un caso è stato registrato rispettivamente a Latina, Viterbo e Frosinone, nessuno a Rieti; zero i decessi nelle scorse 24 ore. Sono stati invece 19 i casi a Roma e provincia. Il numero dei casi totali da inizio epidemia nel Lazio è arrivato a 7.291, con 4.096 pazienti ancora positivi. I decessi ieri sono stati 4 ai quali si aggiungono 14 decessi dovuti ad un recupero di notifiche precedenti. I tamponi totali eseguiti sono stati circa 189mila.

Fase 2: le attività si preparano a ripartire

Latina si prepara alla riapertura di alcuni esercizi commerciali a partire da lunedì prossimo, 18 maggio, possono riprendere le attività seppure in maniera ridotta e condizionata dalle rigorose norme igienico-sanitarie per il contenimento del coronavirus Coronavirus. Nell'attesa, secondo anche quanto stabilito dall'ordinanza della Regione Lazio, i titolari di saloni di parrucchieri, estetisti, negozi di abbigliamento stanno lavorando per adeguare i loro locali ai decreti ministeriali (qui la notizia).

Mare, ristoranti e parrucchieri: le linee guida dell'Inail

La riapertura imminente di altre attività commerciali come bar e ristoranti ha imposto la necessità di creare linee guida alle quali attenersi per poter accogliere il pubblico in sicurezza. Per quanto riguarda il settore della ristorazione, quello di fatto considerato più a rischio, l'Inail ha pubblicato un documento tecnico con una serie di precise regole per gli addetti ai lavori: dalla distanza di 4 metri fra i tavoli, all'uso delle mascherine da parte del personale in servizio in cucina e in sala. Linee guida anche per l'estate al mare: ombrelloni distanti cinque metri e in spiaggia su prenotazione. Un documento tecnico è stato elaborato anche per parrucchieri, barbieri ed estetisti con una serie di raccomandazioni per la riapertura. Tra le raccomandazioni postazioni a distanza di 2 metri e shampoo obbligatorio; parrucchieri e barbieri dovranno rimanere sempre alle spalle del cliente. Sono previste deroghe ad orari e giorni di chiusura.

Coronavirus, le altre notizie

Fase 2 a Formia, riapre la biblioteca comunale: le regole

