Coronavirus Latina: salgono a 533 i casi in provincia. I guariti raggiungono quota 400

Sono saliti a 533 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina. L'ultimo aggiornamento è stato fornito nel pomeriggio di oggi, 18 maggio, dalla Asl con il consueto bollettino. Sono 3 i nuovi positivi confermati, tutti a Priverno e tutti trattati a domicilio. Da quanto si apprende i contagi sono riconducibili al link dei tre casi accertati negli ultimi giorni nel comune lepino. Dopo il ricovero di sabato di un cittadino risultato positivo al Covid-19, un dializzato che ha frequentato il centro di Priverno, sono stati effettuati molti tamponi sia ai suoi familiari, sia al personale e ai pazienti dello stesso centro dialisi. In queste ore stanno dunque arrivando i risultati di questi tamponi. Quindi, con questi tre casi di positività sale a 5 il numero di persone di Priverno contagiate, più una di Roccagorga (qui la notizia).

Il dato di oggi è dunque in linea con quello di ieri - 4 i casi acccertati -. Per il sesto giorno consecutivo, però, non sono stati registrati decessi, che restano 32 in tutta la provincia. Aumentano ancora i guariti arrivati a quota 400, 6 in più rispetto a ieri, mentre diminuiscono i ricoverati che sono 33, nessuno nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Gli attuali positivi in carico alla Asl sono ad oggi 101.

Coronavirus: primo caso a Roccagorga

Un primo caso positivo dall'inizio della pandemia è stato accertato ieri anche a Roccagorga, ed è legato a quelli del Centro dialisi di Priverno. “Si tratta di una persona già ospedalizzata, i cui contatti familiari sono stati informati dalla Asl che ha attivato, come da protocollo, tutte le misure di sorveglianza sanitaria - ha spiegato attraverso un post su Facebook il sindaco Nancy Piccaro -. Auguriamo una pronta guarigione alla persona colpita dal virus. Invitiamo la popolazione a non diffondere panico, ma nello stesso tempo richiamiamo al rispetto delle regole e a non abbassare la guardia mantenendo le distanze di sicurezza, adottando adeguate misure di protezione ed evitando spostamenti non strettamente necessari. Ricordiamo che esistono anche persone positive asintomatiche, questo rende molto più difficile prevenire il contagio. Continuiamo a dimostrare il grande senso civico che ci ha contraddistinto finora e che deve necessariamente accompagnarci ancora perché l’emergenza non è finita”.

Coronavirus Lazio, 50 casi in un giorno

Nuovo aumento dei contagi nella giornata di ieri anche nel Lazio dove sono stati registrati 50 nuovi casi. “Di questi 18 sono legati ad un cluster di quattro nuclei famigliari posti in isolamento nella Asl Roma 1 e causato dalla partecipazione ad un funerale - ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato -. Dobbiamo porre molta attenzione nei comportamenti individuali soprattutto con parenti ed amici e agire sempre pensando di avere di fronte potenziali positivi”. Con questi 50 nuovi casi è salito a 7446 il numero totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza, 3910 invece gli attuali positivi. Dall’altro lato è cresciuto il numero dei guariti che sono stati, 156, oltre il triplo dei nuovi casi. “Il modello Lazio che stiamo mettendo in campo attraverso l’integrazione dei test sierologici e i tamponi ci consente di individuare gli eventuali asintomatici presenti sul territorio” ha commentato ancora D’Amato. I decessi registrati ieri sono stati 6.

Inizia la nuova "fase 2": anche Latina riparte

Inizia la nuova "fase 2" anche nella provicnia di Latina. Oggi, 18 maggio riaprono bar, ristoranti, negozi e parrucchieri. Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm con le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Le attività possono dunque rialzare le saracinesche dopo oltre due mesi di chiusura, ma secondo alcune regole (qui la notizia).

Coronavirus, postazioni per tamponi drive-in a Latina e Gaeta

A Latina e Gaeta sono pienamente operative le due postazioni per effettuare il tampone drive-in. La procedura per effettuare l'esame senza scendere dall'auto dopo aver effettuato un test sierologico. Le novità per lo screening nel capoluogo e nel sud pontino (qui la notizia).

Test sierologica al via in provincia

Come annunciato ieri dall’Assessorato alla Sanità della Regione, è previsto per oggi il via nella provincia di Latina ai test per l’indagine sierologica che interesseranno il personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti.

