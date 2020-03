Coronavirus a Latina: 150 casi positivi in provincia. Primo giorno da "zona rossa" a Fondi

Sono arrivati a 150 i casi di positività al nuovo coronavirus nella provincia di Latina. Secondo l’ultimo bollettino della Asl di ieri, 20 marzo, si sono registrati 15 contagi in più rispetto al giorno precedente. Ancora sorvegliate speciali Fondi (che conta un terzo dei casi positivi di tutta la provincia) e Latina dove i casi sono saliti a 34.

Coronavirus a Fondi: primo giorno da “zona rossa”

E quello di ieri è stato il primo giorno da “zona rossa” per Fondi, dopo l’ordinanza emanata dala Regione Lazio nella serata di giovedì 19 marzo. “Blindata” la città del sud pontino dove ieri sono arrivati i mezzi dell’esercito ma solo per trasportate le barriere di cemento da installare nei pressi di varchi di accesso della città presidiati dalle forze dell’ordine. Posti di blocco sono stati effettuati per verificare le auto in transito e permettere l’ingresso o l’uscita dalla città solo a quelli autorizzati.

D’Amato: “Sanificazione al Mof”

Oggi, come ha fatto sapere l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, ci sarà la sanificazione del Mof, mentre ieri sono partite le prime Tac per l'individuazione precoce del sospetto di polmoniti in collaborazione con il Policlinico Campus Bio-Medico. Presente un camper per effettuare i tamponi. “Voglio ringraziare i cittadini e l'amministrazione comunale di Fondi le Forze dell'ordine e il Prefetto di Latina per la collaborazione che stanno offrendo e un ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari che assieme ai medici di medicina generale dovranno proseguire nella verifica dei soggetti già posti in sorveglianza attiva e successivamente degli isolamenti domiciliari - ha detto D’Amato -. E' partita infine la misurazione della temperatura per coloro che entrano ai varchi del mercato ortofrutticolo che verrà potenziata con 4 termoscanner. Le ulteriori misure restrittive sono sicuramente un sacrificio per i cittadini, ma necessarie a contenere la diffusione del virus”.

Coronavirus: oltre mille contagi

Sono arrivati a 1008 i casi positivi in tutta le regione Lazio, di cui appunto 150 nella provincia pontina. “Una crescita importante - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità - legato anche ai casi delle 59 religiose risultate positive che fanno balzare a 185 i casi di positività e a oltre mille i casi totali”.