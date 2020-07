Coronavirus Latina: 26 casi in due settimane in provincia. La mappa dei nuovi contagi

Sono 26 i casi di coronavirus nella provincia di Latina nelle ultime due settimane (da domenica 5 a sabato 18 luglio). Una sequenza di 14 giorni consecutivi in cui nel territorio pontino sono stati registrati nuovi positivi come non accadeva da mesi. L’ultimo confermato nella giornata di ieri, 18 luglio, dalla Asl con il consueto bollettino: il caso è stato accertato a Sabaudia e, spiegano dall’Assessorato alla Sanità della Regione, riguarda un “uomo di nazionalità indiana segnalato dal medico di medicina generale e per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica”. Oltre la metà di questi nuovi casi sono, come vengono definiti, “di importazione”, hanno comunque un legame con casi di rientro o sono contagi avvenuti fuori proivnicia.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi in provincia

Sono 11 i comuni pontini toccati nuovamente dal virus in queste ultime due settimane: i più colpiti Aprilia (6 casi) e Latina (5 casi), insieme a Formia dove oltre ai 4 contagi tutti all’interno dello stesso nucleo familiare un altro ne è stato accertato in settimana. Due casi sono stati registrati rispettivamente anche a Minturno e Terracina, un caso poi per ognuno dei seguenti comuni: Pontinia, Cisterna, San Felice Circeo, Castelforte, Fondi e Sabaudia.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Ad oggi sono 588 i casi totali in tutto il territorio pontino da inizio pandemia, con un indice di prevalenza - cioè il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti - pari a 10,22. Sono 35 gli attuali positivi, 18 i pazienti ricoverati. I guariti sono saliti a 516, 37 i decessi.

Coronavirus: 20 nuovi casi nel Lazio, 13 di importazione

Nel Lazio sono stati confermati ieri dall’Assessorato alla Sanità della Regione altri 20 positivi. Di questi 13 sono di “importazione” o comunque legati a casi di rientro: 11 positivi sono di nazionalità del Bangladesh - sei delle quali sono conviventi con il caso positivo dello stabilimento balneare di Ostia -, un caso è di rientro dall’Iraq e uno riguarda un cittadino indiano.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 18 luglio

Sono 8419 i contagi totali in tutto il territorio regionale da inizio pandemia: sono 866 invece le persone ancora positive. I guariti sono 6703, 850 i decessi.

