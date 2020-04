Coronavirus, salgono a 50 i contagiati a Nettuno. Un nuovo caso anche ad Anzio

Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato ufficializzato oggi, sabato 4 aprile, a Nettuno. La conferma da parte del Comune. Si tratta di una donna di 55 anni che è stata ricoverata.

Sono in totale 50 i contagi dall’inizio dell’emergenza a Nettuno, compresi sei decessi e quattro guarigioni; 16 le persone ad oggi ospedalizzate. Cinquantotto, invece, i cittadini attualmente posti in isolamento domiciliare.

Coronavirus Anzio: un nuovo caso

Secondo l’aggiornamento fornito oggi dalla Asl Roma 6, un nuovo caso è stato registrato anche ad Anzio, che fa salire il totale a 13.

Sempre ad Anzio continuano intanto i controlli in stada da parte della polizia locale. "Nella giornata di oggi abbiamo eseguito oltre 400 controlli, presso i posti di blocco istituiti sul territorio. Rispetto alla settimana scorsa, traffico veicolare in calo di circa il 30%” comunica il comandante della polizia locale Antonio Arancio. Anche i mezzi e gli uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza sono operativi ai confini cittadini, per il controllo di tutte le auto in circolazione e per la puntuale verifica delle autodichiarazioni.

