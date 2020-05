Coronavirus: a Nettuno positiva una bambina di 10 anni. Due nuovi casi ad Anzio

Non ci sono buone notizie fra gli aggiornamenti che nella serata di ieri, domenica 17 maggio, ha fornito il Comune di Nettuno: da quanto si apprende, infatti una bambina di 10 anni è risultata positiva al coronavirus.

“Le sue condizioni sono buone e non è stato necessario il ricovero - spiegano dall’Amministrazione -. La bambina era già in isolamento e sotto controllo della Asl per altri casi registrati nelle scorse settimane riconducibili al suo nucleo familiare”.

Con questo nuovo contagio, gli attuali positivi nella città sul lungomare laziale sono 18, 9 sono ricoverati in ospedale, 8 sono in isolamento domiciliare e uno è ricoverato presso la clinica Villa dei Pini di Anzio. Ad oggi sono 34 i guariti dall'inizio della pandemia.

Coronavirus Anzio, due nuovi casi

Due nuovi contagi sono stati registrati nella giornata di ieri anche ad Anzio. Con questo nuovo aggiornamento le persone positive al coronavirus sono 30, 26 delle quali sono in isolamento domiciliare, 4 sono ricoverate presso la Clinica Villa dei Pini, dove sono anche ricoverati 15 pazienti positivi provenienti da altri Comuni.