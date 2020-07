Coronavirus Nettuno, un nuovo caso: positiva una donna di ritorno dall’Ungheria

Un nuovo caso di coronavirus anche a Nettuno. La conferma arriva dal Comune, in seguito ai dati diffusi nella giornata di ieri, sabato 11 luglio: positiva una donna ungherese di 57 anni di ritorno da Bucarest e residente nel comune sul litorale laziale.

“Appena atterrata - spiega l’Amministrazione comunale - è stata posta in isolamento fiduciario e sono state avviate tutte le procedure relative al contact tracing internazionale. Ad un tampone di controllo è risultata positiva ed in seguito è stato disposto il ricovero in una struttura ospedaliera. La donna, oggi, è stata trasferita ad altra Asl di competenza”.

Guardando il dato totale, sono saliti a tre i casi attuali a Nettuno; oltre alla 57enne ungherese anche moglie e marito di Nettuno risultati positivi al Covid-19 lo scorso 30 giugno.