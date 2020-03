Coronavirus Pomezia, 31 i casi positivi. Il sindaco chiude il cimitero comunale

Nessun nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato nella giornata di ieri a Pomezia dove comunque resta alta l’attenzione. Al momento i contagi totali rimangono 31 mentre la nuova buona notizia è arrivata ieri dallo Spallanzani di Roma che ha comunicato che il poliziotto di Torvaianica ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito nel reparto di degenza. “Una buona notizia – ha commenta il sindaco Adriano Zuccalà –. Al nostro concittadino un grande augurio di pronta guarigione”.

Convocata la conferenza locale per la Sanità

Intanto per il pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, il primo cittadino ha convocato la conferenza locale per la Sanità a cui parteciperanno tutti i sindaci delle città della Asl Rm 6, in videoconferenza, per fare il punto sulla situazione di emergenza legata al coronavirus. “Un momento di confronto importante” aggiunge Zuccalà, anche alla luce dell’ultima videoconferenza di ieri con i primi cittadini del Lazio, Anci e Regione “in cui si è fatta chiarezza sulle comunicazioni che la Asl trasmette ai sindaci in merito alle persone che risultano positive al Covid-19. La Regione sta predisponendo una modalità di trasmissione univoca tra Asl e Comuni in modo che tutti i sindaci possano avere un quadro chiaro dei contagi all’interno dei territori”.

Chiuso il cimitero comunale

Da oggi a Pomezia è chiuso anche il cimitero comunale. Il primo cittadino Zuccalà ha firmato ieri l’ordinanza di chiusura valida dal 25 marzo fino al 3 aprile. Rimane garantita dal lunedì al sabato dalle 08 alle 14 l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme. Inoltre è ammessa la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone nel rispetto di tutte le condizioni utili ad evitare le possibilità di contagio da virus Covid 19.