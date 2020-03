Coronavirus Pomezia, sono 35 i casi positivi. Ma salgono a 6 i guariti

Sono 35 i casi di positività al coronavirus nel territorio di Pomezia. A tracciare un bilancio della situazione attuale è l’Amministrazione dopo la comunicazione da parte della Asl.

Sui 35 casi positivi, 22 risultano essere in isolamento domiciliare e 5 ricoverati presso strutture sanitarie, 6 i cittadini guariti, 2 deceduti. Inoltre, sono 72 le persone poste in via precauzionale in isolamento domiciliare (non positive) di cui 54 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

“Oggi ci hanno dato la bella notizia di 6 nostri concittadini guariti – dichiara il sindaco Adriano Zuccalà –. Inoltre, il poliziotto di Pomezia ha iniziato la riabilitazione ed è in costante miglioramento. Un ringraziamento agli operatori sanitari e alle forze dell’ordine per il contributo straordinario che stanno dando in questa fase emergenziale così delicata”.