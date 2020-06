Coronavirus Anzio e Nettuno: nessun nuovo caso positivo, aumentano i guariti

Buone notizie negli ultimi giorni ad Anzio e Nettuno in merito alla diffusione del coronavirus. Mentre non si registrano nuovi casi, è aumentato il numero delle persone che hanno sconfitto il Covid-19.

Ad Anzio, come ha fatto sapere oggi il sindaco Candido De Angelis nel quotidiano aggiornamento, si sono registrati due nuovi guariti. Ad oggi, i cittadini positivi, in base alle comunicazioni dell'Asl Roma 6, sono diminuiti a 5 e tutti sono posti in isolamento domiciliare.

Sono 50 le persone che hanno sconfitto il coronavirus a Nettuno dopo che ieri è stata dichiarata guarita anche una donna di 55 anni. Gli attuali positivi sono 4, tre dei quali ricoverati e uno in isolamento domiciliare.