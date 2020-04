Coronavirus, 18 casi in più in provincia. Asl: “L’attenzione deve restare alta per fermare il contagio”

Continuano a crescere i casi di positività al coronavirus nella provincia pontina: 18 quelli nuovi che sono stati confermati dalla Asl di Latina nell’ultimo bollettino di oggi, domenica 5 aprile. Un dato che si allinea a quelli di venerdì - erano 20 - e di ieri - erano 17 in più -, mentre un sensibile calo era stato registrano nel cuore di questa settimana. I 18 nuovi casi di oggi, di cui 12 trattati a domicilio, fanno salire il totale a 359 contagi in tutto il territorio pontino. Aumentano ancora i casi a Latina (+6) e Fondi (+5), come anche ad Aprilia (+3). Un caso in più poi rispettivamente nei comuni di Terracina, Cori, Gaeta e Cisterna.

I positivi attualmente in carico sono 304, 116 i pazienti ricoverati, di cui sei presso la Terapia intensiva del Goretti; aumentano i negativizzati che salgono a 39; 16 i decessi. Complessivamente sono 1.957 le persone in isolamento domiciliare, mentre sono 3.618 quelle che hanno terminato il periodo di isolamento.

“Visto l’andamento degli ultimi tre giorni, si ritiene che i risultati conseguiti nelle settimane precedenti abbiano determinato forme di allentamento di quanto previsto in materia di rispetto delle vigenti disposizioni di distanziamento sociale. Si rammenta che, anche a fronte di una riduzione nel numero di nuovi positivi, è sempre necessario mantenere alta l’attenzione affinché il contagio venga concretamente fermato” tiene a ricordare la Asl di Latina che richiama i cittadini. “Anche piccoli momenti di disattenzione possono determinare un rilancio della diffusione del Covid-19, costringendo in casi estremi ad adottare misure ancora più restrittive di quelle attuali”.

Per questo viene ricordato ai cittadini a “rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza”.