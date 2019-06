Fumo vietato sulla spiaggia, arriva l’ordinanza “smoke free”. Multe fino a 500 euro

Sigarette vietate sulla spiaggia a Latina. E’ stata firmata nei giorni scorsi dal sindaco Damiano Coletta l’ordinanza “Latina Smoke Free. Misure per la tutela della salute pubblica e incolumità. Divieto di fumo e abbandono di rifiuti prodotti da fumo sulle spiagge comunali ed in concessione”.

L’ordinanza (qui per leggere il testo integrale) è stata pubblicata ieri sull’Albo Pretorio del Comune; entrerà in vigore dal 1° luglio di quest’anno ed è rivolta a “chiunque utilizzi arenili, liberi o in concessione” nel territorio, cittadini e non del Comune di Latina.

Secondo il provvedimento, si legge, è vietato fumare su tutte le spiagge ricadenti nel territorio di competenza, entro i 10 metri dalla battigia, ed è vietato gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque. E’ consentito fumare “soltanto nelle aree attrezzate nonché nelle immediate adiacenze e in ogni caso entro una distanza massima di 2 metri delle apposite strutture dotate di posacenere o altri appositi contenitori, anche ad uso personale”.

La violazione dell’ordinanza, si legge ancora, è punita con sanzioni amministrative che vanno da 25 a 500 euro.