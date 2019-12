Formia: primo seminario sulla scrittura persuasiva per imprenditori e professionisti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Mercoledì 11 dicembre a Formia, in provincia di Latina, si terrà "La scrittura persuasiva per professionisti e imprenditori", il primo seminario ospitato nella città a trattare il tema di come realizzare copy efficaci e persuasivi per fare business. Ad intervenire sarà Andrea Lisi, formatore e fondatore di Copy Persuasivo, la prima agenzia in Italia specializzata in copywriting professionali. L’appuntamento è per le ore 17:30, presso la Sala Sicurezza del Comune di Formia, in Via Vitruvio, 190.



Si parlerà di tecniche di scrittura, persuasione e marketing, tutti strumenti la cui conoscenza è indispensabile per chi lavora nel settore della comunicazione e del marketing, ma anche per tutti coloro che abbiano una propria attività e, quindi, la necessità di farsi conoscere e attirare nuovi clienti.



“L’obiettivo di un buon copy e, più in generale, di un testo prodotto da una qualsiasi azienda è sempre lo stesso: fidelizzare il cliente e portarlo ad acquistare il bene o il servizio proposto. – ha detto Andrea Lisi – Con lo sviluppo del web e dell’e-commerce, questa esigenza è ancora più forte, poiché non solo la concorrenza in rete è maggiore, ma viene meno il rapporto diretto tra venditore e cliente. Un copy per essere considerato efficace, deve essere necessariamente persuasivo, svolgendo il ruolo che in un negozio fisico ricopre il venditore, guidandoti verso l’acquisto migliore per te e invogliandoti a compierne altri in futuro”.



“Saper creare copy persuasivi, dunque, è indispensabile per vendere. – prosegue Lisi – Spesso durante i miei corsi mi viene chiesto se è giusto che gli imprenditori imparino queste tecniche, o se sia meglio delegare tali mansioni ad un professionista. La risposta potremmo dire che è nel mezzo, o meglio, un imprenditore deve conoscere questa materia, ma non è detto che a metterla in pratica debba essere lui. Se hai un’attività con poche persone, o non puoi permetterti di assumere qualcuno esperto, devi imparare come creare copy efficaci e produrli tu stesso. Se, al contrario, hai la possibilità di delegare questi aspetti, la conoscenza di base ti permetterà di valutare le competenze della persona che sceglierai, di valutare il suo lavoro e, soprattutto, di non farti fregare”.



Ai partecipanti al corso verrà, inoltre, data una copia omaggio della seconda edizione di “Piccolo Libro della Scrittura Persuasiva”, illustrato dall’artista di Gaeta Luca Di Cecca e pubblicato da Ali Ribelli Edizioni a settembre 2019.



Programma del corso

• Com'è nato il "Piccolo Libro della Scrittura Persuasiva" (Introduzione di Jason R. Forbus di Ali Ribelli Edizioni)

• Cos'è il copywriting e perché è la disciplina più importante da conoscere nell'Era Digitale

• Perché la comunicazione standard causa ogni anno decine di migliaia di euro di perdite per le microaziende

• Come scrivere messaggi chiari, convincenti e profittevoli

• Come sconfiggere la sindrome del foglio bianco e ottimizzare i tempi quando crei i tuoi annunci

• I 3 errori principali del social media marketing: li stai facendo anche tu?

• Come rendere il tuo sito web persuasivo



Per prenotarsi e partecipare al seminario: https://www.eventbrite.com/e/seminario-la-scrittura-persuasiva-per-professionisti-e-imprenditori-tickets-83134127413