L'artista Giovanni Pannozzo e la sua casa di produzione a sostegno dell'Ottobre Rosa

Si è tenuta domenica 6 ottobre, alle ore 18:00, presso la sede della casa di produzione “On Broadway”, la presentazione del quadro del Maestro André Durand “La Madonna dell’Aranceto”. La tela, esposta per diverso tempo nelle chiesa di San Francesco di Fondi è stata trasportata presso la sede di On Broadway, dove rimarrà in esposizione per tutto il mese, in occasione dell’Ottobre Rosa.

Ogni anno, il titolare della società, l’artista pontino Giovanni Pannozzo, sostiene la campagna di sensibilizzazione contro il tumore al seno e, quest’anno, oltre ad illuminare di rosa gli spazi di On Broadway, si è aggiunta un opera d’arte a sottolineare ulteriormente l’importanza della prevenzione. Numerosi gli ospiti intervenuti tra cui il comitato Andos Fondi. “Ringrazio Giovanni Pannozzo per aver aperte le porte della sede On Broadway per sostenerci nella campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori al seno - dice Regina Abagnale, presidente Andos Fondi - Una persona attenta, concreta e disponibile che ha messo la sua faccia e le sue competenze a favore di questa campagna socialmente utile. La sua iniziativa di coniugare arte, nelle sue diverse declinazioni, e prevenzione è per noi un'opportunità per sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne verso l' importanza della prevenzione e l'anticipazione diagnostica per dare battaglia ai tumori al seno. Abbiamo trascorso una piacevole serata, tra aneddoti nella creazione del quadro e progetti in divenire a favore delle donne, in compagnia del maestro André Durand , autore del quadro, e di una delle protagoniste del quadro, la dott.ssa De Luca".

L’opera rimarrà esposta per tutto il mese di ottobre, prima di essere trasportata in diverse parti del mondo. Per informazioni: 0771279944 - 3701464378 - info@onbroadway.it - www.onbroadway.it

