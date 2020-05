Centro operativo comunale: attivata la raccolta e distribuzione alimentare di via Cervone

Il Centro operativo comunale di Latina allarga la sua operatività e diventa un luogo fisico punto di riferimento della rete di volontari che sono rimasti sempre in prima linea durante l'emergenza covid. Qui si prepareranno anche i pacchi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà e presto la consegna avverrà in loco. L'aiuto alimentare è attualmente destinato a 1.360 nuclei familiari e ogni pacco garantisce standard quantitativi e qualitativi omogenei. All'interno, a seconda dei componenti della famiglia, si trovano beni di prima necessità non deperibili: sale, zucchero, farina, pasta o riso, legumi e carne in scatola, biscotti e latte.

La nuova struttura, che avrà anche uffici per l'attività amministrative e ospiterà tutte le altre dunzioni del Coc, è stato presentato dal sindaco Damiano Coletta, dal vicesindaco Maria Paola Briganti, dagli assessori al welfare e alla partecipazione Patrizia Ciccarelli e Cristina Leggio. Ogni giorno si alterneranno diverse squadre di volontari di protezione civile e Caritas coordinate dalla Croce Rossa.

"Un altro consistente passo in avanti - spiega il vicesindaco Briganti - del Centro Operativo Comunale che riesce a fornire, attraverso le associazioni di Protezione Civile del coordinamento comunale, la Croce Rossa di Latina e la Caritas diocesana, un servizio sempre più puntuale che riesce a soddisfare le complesse esigenze di questa emergenza in maniera organizzata. Siamo riusciti a dare una risposta alla città". "Sin dall’inizio dell’emergenza - dichiara l’assessora Patrizia Ciccarelli - abbiamo detto che l’intenso lavoro di queste settimane doveva servire per dare risposte non soltanto nell’immediato ma anche nel lungo termine. L’obiettivo dei servizi sociali è essere all’altezza dei nuovi bisogni delle fasce più fragili che stanno emergendo". "Sono tantissime le associazioni e i cittadini che si sono attivati per dare risposte solidali immediate - aggiunge l'assessore Leggio - penso al contributo straordinario dato dai molti Referenti di Quartiere, a quanti hanno supportato l’iniziativa del Carello Solidale, alla rete di supporto attivata con il contributo di associazioni e imprese. A tutti loro un grazie sentito. Oggi, ancora insieme, vogliamo guardare oltre l’emergenza e stiamo lavorando per la costruzione di una Rete di coordinamento per il contrasto alla povertà, la Rete è sempre aperta ad ulteriori contributi".