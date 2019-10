Latina, al via le riprese del film di Checco Zalone sotto la Torre Pontina

Sono iniziate le riprese del film di Checco Zalone in programma a Latina. La scena è ambientata in Africa e la troupe ha trasformato la Torre Pontina in un albergo di lusso , disponendo ai piedi del grattacielo alcune auto militari, bandiere e palme. Decine le comparse scelte per queste scene, molte delle quali indossavano abiti militari. Per l'occasione perfino i cartelli stradali lungo via Cavata sono stati sostituiti da pannelli con scritte in arabo.

Zalone è arrivato sul set poco dopo le 10 e ad attenderlo c'erano decine di fan, che speravano forse in una foto con lui ma sono rmasti delusi. Il regista ha infatti incontrato subito la troupe e dopo un breve saluto istituzionale con Rino Piccolo della Latina Film Commission e con Paolo Rotunno, in rappresentanza della Provincia, ha cominciato le riprese.