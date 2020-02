Tiziano Ferro a Latina: tappa allo stadio Francioni per il set del suo documentario

Da due giorni è tornato nella sua città facendo impazzire i fan. Tiziano Ferro, reduce dell'esperienza di Sanremo, ha passeggiato anche oggi, 20 febbraio, per le strade del centro di Latina, soffermandosi con i fan per selfie e saluti. Rapidamente la notizia è circolata su Facebook e in tanti sono usciti a cercarlo per cogliere l'occasione di vederlo dal vivo, dal momento che il cantante vive da tempo a Los Angeles.

Tiziano ha raggiunto oggi anche lo stadio Francioni, che è diventato uno dei set del documentario che racconta la sua vita artistica, i suoi affetti, le sue passioni e il suo lavoro, a partire dal matrimonio della scorsa estate fino, appunto, alla città in cui è nato e cresciuto. L'ultimo concerto a Latina era stato proprio al Francioni nel 2007. In foto con la sciarpa del Latina Calcio 1932.