Lavori sui binari in estate: la Regione Lazio incontra i vertici di Rfi e Trenitalia

Gli interventi sulle reti ferroviarie regionali; a fine giugno variazioni per i treni per il varo del nuovo cavalcavia della linea Roma-Formia. L’incontro per “concertare le misure da adottare per ridurre al minino i disagi”