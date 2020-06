Priverno, i dipendenti comunali sottoposti a test sierologico: risultati negativi

I dipendenti del Comune di Priverno sono stati sottoposti al test sierologico per individuare la presenza degli anticorpi del coronavirus. Ne ha dato notizia il vicesindaco Angelo Delogu, che ha specificato come tutti i test siano risultati negativi.

Nei giorni scorsi - ha spiegato Delogu - dietro espressa indicazione del medico competente, i dirigenti del Comune di Priverno hanno invitato tutti i dipendenti dall’ente a sottoporsi ai cosiddetti test sierologici, per individuare la presenza di anticorpi IgG, che si rintracciano nel sangue dopo il contatto con il coronavirus. Si è trattato di una decisione (assunta da tante altre organizzazioni lavorative, sia pubbliche che private, compresi moltissimi Comuni) volta a tutelare sia la salute e la sicurezza del personale, sia la salute dei cittadini che quotidianamente frequentano gli uffici del Comune, per le più svariate ragioni, o vengono in contatto con i dipendenti comunali". I test sono stati effettuati presso il laboratorio Polilab di Priverno.

I test, in totale poco meno di 50, hanno dato tutti esito negativo. "Il risultato - ha aggiunto - ci rassicura sul fatto che i dipendenti comunali non hanno contratto il virus. Quindi in sede di rendicontazione e di liquidazione delle somme verranno pagati solo i test effettivamente eseguiti, per una cifra complessiva che sarà al massimo di 1.250,00 euro (inferiore a quella del preventivo). Crediamo che tali risorse siano state ben spese, in quanto volte a tutelare la salute dei lavoratori e di tutti i cittadini. Anche considerando che, in un momento di grandi preoccupazioni, le cautele non sono mai troppe".

Proprio a Priverno si era registrato un cluster nel centro dialisi dopo la scoperta della positività di un paziente che era stato curato nella struttura.