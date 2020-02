Sanremo 2020, una magnifica Giordana Angi canta “La nevicata del '56” di Mia Martini

Una magnifica interpretazione de “La nevicata del '56​” di Mia Martini quella che ieri sera ha regalato Giordana Angi nel corso della terza serata di Sanremo 2020. La cantante che arriva da Aprilia ha calcato il palco dell’Ariston, con la semplicità e l’emozione che la contraddistinguono, per la seconda volta in questo Festival conquistando i più con un’interpretazione intima e profonda del bellissimo brano che Mimì portò al Sanremo del 1990 e con cui si aggiudicò il Premio della Critica

Quella di ieri, la terza di questo 70esimo Festival, è stata la serata delle cover che ha visto tutti e 24 gli artisti in gara esibirsi in alcune delle più belle canzoni delle passate edizioni di Sanremo. Giordana Angi ha scelto “La nevicata del '56” esibendosi sul palco accompagnata dai Solis String Quartet. A votare l’orchestra dell'Ariston. Alla fine della serata è stata letta la classifica che non ha premiato la cantante pontina che si è classificata al 18esimo posto.

Ora i voti di ieri si sommeranno a quelli delle serate precedenti e stasera, in apertura di puntata, verrà mostrata la classifica provvisoria generale. Poi a seguire l’esibizione di tutti i 24 big in gara; a votare stasera sarà la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. L'esordio di Giordana Angi al Festival c'è stato nella seconda serata di mercoledì con il suo brano "Come mia madre".