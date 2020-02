Buon compleanno Tiziano Ferro: il cantautore festeggia i suoi 40 anni e ringrazia i fan

“E sono 40!!!! Grazie per gli auguri e l’amore”: questo il messaggio che Tiziano Ferro nel giorno del suo 40esimo compleanno lancia ai suoi fan attraverso i social. Un messaggio accompagnato da una foto in cui indossa una maglietta con scritto “Vintage 1980” a riprendere il suo anno di nascita.

Un traguardo importante per il cantautore di Latina che nella sua lunga carriera ha superato i confini nazionali cantato in spagnolo, inglese, francese e portoghese e conquistando tutto il mondo con oltre 15 milioni di copie vendute. E da questa notte sono migliaia i messaggi di auguri che sono arrivati all’artista pontino inondato dall’amore dei suoi follower.





Da quell’ormai lontano 2001 e dall’uscita di “Xdono” che anticipa il primo album “Rosso Relativo” di tempo ne è passato e di strada Tiziano Ferro ne ha fatta davvero tanta regalando emozioni sul palco e anche lontano dai riflettori.

Buon compleanno Tiziano Ferro

Oggi Tiziano Ferro compie 40 anni e li festeggerà nella sua Latina dove si trova da qualche giorno per girare parte del documentario che a giugno uscirà su Amazon Prime Video. I fan sono letteralmente in delirio; alcuni sono riusciti ad intercettarlo per le strade della città, a salutarlo e a scattare qualche selfie. Lui sempre disponibile e sorridente si è fatto accogliere dall’affetto dei cittadini di Latina.

Periodo d'oro per Tiziano Ferro

Un periodo d’oro questo per il cantautore pontino nel pieno della sua maturità artistica, dopo anche il successo ottenuto a Sanremo, e che si gode i numeri strepitosi del suo ultimo album uscito a novembre “Accetto Miracoli”; disco certificato Oro in una settimana superando le 25 mila copie e che è diventato platino in un mese. Tutto prima del ritorno negli stadi con il “TZN TOUR 2020” che partirà quest’estate prima di approdare nei palazzetti di tutta Europa. Il tour ha superato già i 300 mila biglietti venduti a sei mesi dal debutto.

Gli auguri del Comune di Latina

Sono arrivati anche dal Comune di Latina gli auguri a Tiziano Ferro per i suoi 40 anni. Sulla pagina Facebook istituzionale è stato pubblicato questa mattina un post accompagnato da una foto che ritrae la "storica" panchina di Tiziano Ferro ai giardinetii pubblici.