Tiziano Ferro: le vacanze con il marito Victor a Latina, tra risate e passeggiate

Vacanze di Natale nella sua Latina per Tiziano Ferro che ha raggiunto il capoluogo insieme al marito Victor Allen. Il settimanale "Chi" ha pubblicato in esclusiva le immagini che vedono la coppia, che si è sposata l’estate scorsa a Sabaudia, mentre sorridente è a passeggio per le vie della città dove vive da sempre la famiglia Ferro.

Sui social è stato lo stesso cantautore pontino a ripostare divertito le foto del settimanale che lo ritraggono mano nella mano e mentre scherza con il marito: “Ovviamente il giorno in cui ti metti il maglione da scemo, ti fanno le foto i paparazzi” commenta tra le risate Tiziano Ferro.





Terminate le feste, però, i coniugi si sono separati: Victor è tornato in California, mentre Tiziano Ferro è rimasto in Italia: a febbraio parteciperà al 70esimo Festival di Sanremo, dove sarà ospite fisso tutte le sere della kermesse condotta da Amadeus. Inoltre, un documentario sulla sua vita e un lungo tour che lo porterà in giro per gli stadi di tutta Italia affollano l’agenda del cantante che sta vivendo un periodo pieno di soddisfazioni professionali, ma anche e soprattutto sentimentali.