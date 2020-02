Tiziano Ferro verso Sanremo: “Parto, verso una fantasia che avevo da bambino”

Manca ormai pochissimo all’esordio di Tiziano Ferro alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Domani, 4 febbraio, si aprirà il sipario del teatro Ariston e la kermesse che quest’anno vede al timone Amadeus avrà inizio. Nella provincia pontina cresce l’attesa per vedere sul palco Tiziano Ferro, ospite fisso di questa edizione del Festival, come anche Giordana Angi, quest’anno in gara tra i Big con la sua canzone “Come una madre”.

Nei giorni scorsi è stato lo stesso cantautore pontino, che devolverà il suo cachet in beneficenza a 5 associazioni di Latina, a fare delle anticipazioni sulla sua partecipazione di quest’anno a Sanremo, dal duetto con Massimo Ranieri all’omaggio a Mia Martina e Modugno.

Oggi Tiziano Ferro, in partenza proprio per la Città dei Fiori sui social ha pubblicato una foto del momento in cui, con la valigia pronta, lascia casa alla volta di Sanremo. “Parto,verso una fantasia che avevo da bambino” scrive sui social citando poi un verso di “Volare” di Modugno e dando l’appuntamento a domani. Per la gioia dei suoi milioni di fan che potranno finalmente vederlo sul palco dell’Ariston.