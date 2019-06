Tiziano Ferro inarrestabile: nell’estate del 2020 torna con un nuovo tour negli stadi

Inarrestabile Tiziano Ferro: dopo l’annuncio dell’uscita del suo nuovo album dal titolo “Accetto Miracoli”, prevista per il 22 novembre, ecco quello del ritorno con un tour, che si annuncia già atteso, negli stadi per l’estate del 2020.

E’ stato lo stesso cantautore di Latina a comunicare attraverso un video sui suoi canali social la bella notizia ai fan e a dare l’elenco delle città che ospiteranno i suoi 12 attesissimi concerti. “L’estate del 2020 non è così lontana, e non vedo l’ora. Il tour arriva” ha chiosato poi un sorridente Tiziano Ferro.

La prima tappa del nuovo tour negli stadi ci sarà il 30 maggio 2020 a Lignano Sabbiadoro (Ud), poi il 5 giugno a Milano (Stadio San Siro), l'11 a Torino (Stadio Olimpico), il 14 a Padova (Stadio Euganeo), il 17 a Firenze (Stadio Franchi), il 20 ad Ancona (Stadio Del Conero), il 24 a Napoli (Stadio San Paolo), il 27 a Messina (Stadio San Filippo). E ancora il 3 luglio a Bari, il 7 luglio a Modena (Stadio Braglia), l'11 in Sardegna a Cagliari Fiera. Grande chiusura il 15 luglio a Roma allo stadio Olimpico. La location dello show di Bari sarà annunciata prossimamente assieme all'apertura delle vendite per la data. Biglietti in vendita dalle 11 di lunedì 17 giugno; per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle 10.00 di venerdì 14 giugno.

Intanto è in radio dal 31 maggio il primo singolo, “Buona (Cattiva) Sorte” estratto dal nuovo album Accetto Miracoli, su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia).