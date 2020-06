Ventotene, arriva la prima imbarcazione elettrica per la Riserva Marina protetta

Buone notizie per l’isola di Ventotene dove è gia al lavoro in mare la prima imbarcazione totalmente elettrica che sarà battello, osservatorio e promozione della Riserva Marina protetta. Si chiama “Europa” ma sull’isola preferiscono pensarla, come auspicio, con il nome "Futura". E’ già nel porto, “a ricordarci - commentano dall’Amministrazione comunale - la delicata e preziosa natura ambientale dell'isola e del suo meraviglioso ambito marino che, la presenza attiva della Riserva, consente di preservare da sconsiderate frequentazioni, permettendo tuttavia, consapevoli fruizioni”.

Il sindaco, Gerardo Santomauro, ringraziando il Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale Mare e Coste - che ha finanziato l'iniziativa e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto, esprime “grande soddisfazione per questo rilevante segnale che viene, da una seppur piccola primizia: cambia il mondo e Ventotene è già nella piena condivisione della rinnovata direzione”.

Già nello scorso anno politiche ambientali "plastic free" sono state promosse e percorse sull'isola, e oggi si continua. “Sono in corso di miglior strutturazione le aree fruibili per studio, visite e ricerca della Riserva Marina e, per il prossimo anno, sono in cantiere anche progetti del nuovo Servizio Civile in cui, i giovani, saranno collocati con programmi, condivisi con il Direttore dr. Antonio Romano, a favore dell'intero patrimonio ambientale isolano.

Il battello - prosegue l’Amministrazione - ricorda le piccole imbarcazioni a zattera in uso tra isole lontane e, la sua dimensione, le consente piccoli trasporti e di essere base lavoro tranquilla e adeguata, anche ad attività studio e osservazione. Insomma ‘Futura’ ci apre nel miglior modo a nutrire speranze in questa nuova stagione, dopo tanta pena provata. Oggi con la prudenza necessaria sia per essere sicuri, che per dare sicurezza ad ogni ospite-turista sull'Isola guardiamo con speranza avanti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery