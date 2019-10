Anche a Latina arriva il fast fitness

Continua la conquista dell’ultima tendenza del wellness: il fast fitness, allenamento basato sulla tecnologia EMS ed esercizi a corpo libero total body, eseguiti sotto lo sguardo vigile di un personal trainer dedicato. Il tutto in sessioni da 20 minuti che equivalgono a ben 4 ore di palestra tradizionale. Ormai presenti in tutta Italia e già leader di mercato, con 73 centri sparsi dal Piemonte alla Sicilia, Fit And Go rappresenta un vero e proprio trend innovativo che sta cambiando il modo di allenarsi degli italiani.

Il nuovo centro di Fit And Go aprirà per fine ottobre: “Siamo molto contenti di aprire il nostro quarto centro nel litorale romano – ha dichiarato Marco Campagnano, Amministratore Delegato di Fit And Go -. Siamo sicuri che i romani in vacanza, che già amano il nostro metodo, e i cittadini di Latina avranno modo di apprezzare la rivoluzione del fitness che stiamo portando in Italia grazie alle tecnologie più moderne presenti sul mercato”.

I Centri Fit And Go sono gli unici in Italia ad avere allenamenti con personal trainer e tecnologia EMS, lo speciale tapis roulant immerso in una scocca in vetroresina VACUFIT grazie a cui è possibile bruciare più di 1000 calorie in soli 30 minuti e la CRIOFIT per immergersi a -180° e provare tutti i benefici del freddo.

Come funziona il metodo di allenamento EMS? Durante un allenamento total body a corpo libero, condotto con un personal trainer altamente specializzato, si indossa una speciale tuta munita di elettrodi. Gli impulsi dell’ausilio tecnologico, totalmente sicuri per il corpo umano, sollecitano oltre 300 muscoli in profondità, arrivando ad attivare tutte le unità motorie del nostro corpo (solitamente un normale allenamento riesce ad attivare solo il 70%) ed aumentandone la contrazione volontaria dell’80%.

Secondo recenti studi internazionali (tra cui quello realizzato dall’Università di Norimberga) l’EMS training full body ha un impatto positivo sulla forza muscolare (aumento del 17% già dopo 4 sedute), resistenza (108% dopo 12 sedute), metabolismo basale, massa muscolare e mal di schiena. I valori misurati sottolineano il fatto che l´elettrostimolazione muscolare integrale è fino al 40% più intensa rispetto all´allenamento tradizionale con i pesi, il tutto senza andare ad affaticare le articolazioni.

“La vita degli italiani sta cambiando e con essa anche il modo di aver cura di sé. Il nostro metodo – sottolinea Valentina Righetti, responsabile Marketing di Fit And Go - non è meno faticoso di altri, anzi…, ma permette ai nostri clienti di raggiungere risultati eccezionali in pochissimo tempo”.

Ad attrarre sempre più iscritti è soprattutto la rapidità degli allenamenti particolarmente adatta a chi ha poco tempo libero a disposizione: manager, professionisti ma anche neo-mamme, strette da impegni famigliari e professionali. Inoltre non bisogna portare lo scomodo borsone da palestra, nei centri Fit And Go infatti viene fornito tutto il necessario per l’allenamento e per fare la doccia.

Il primo centro Fit And Goin a Latina apre in via Isonzo presso il centro commerciale L'Orologio.