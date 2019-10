Acqualatina, lavori in corso alla condotta di Sardellane e all'impianto della centrale

Come annunciato da Acqualatina sono stati avviati i lavori sulla condotta adduttrice proveniente da Sardellane e sull’impianto elettrico della centrale. La società che gestisce il servizio idrico in provincia ha documentato gli interventi con una serie di fotografie che mostrano i lavori di riparazione delle perdite. Proprio a causa di queste operazioni sono sei i comuni pontini che si ritrovano senza acqua per tutta la giornata di oggi, 24 ottobre: Latina (ad esclusione di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Bainsizza, Podgora e Le Ferriere); Pontinia; Sabaudia; San Felice Circeo (zona bassa e Borgo Montenero); Terracina (Colle La Guardia 1 e 2); Sezze (via Migliara 46 e Scalo).

I tecnici stanno intervenendo su 20 chilometri di condotta per eliminare oltre 20 perdite e garantire un più efficiente servizio a tutte le utenze servite. Si tratta di un intervento particolarmente delicato su una delle condotte principali del territorio che serve oltre 120.000 cittadini. Una squadra di elettricisti sta eseguendo inoltre opere di ammodernamento degli impianti elettrici della centrale Sardellane. L'interruzione idrica è programmata fino alle 22.