Rapina all'ufficio postale di Aprilia: bandito arrestato. In casa trovata una pistola

E' stato arrestato ad Aprilia, dai carabinieri del Norm del Reparto territoriale, un uomo di 52 anni, F.S., considerato l'autore della rapina ai danni dell'ufficio postale di via Marconi messa a segno il 21 febbraio scorso. L'attività di indagine ha portato i militari ad effettuare una perquisizione domiciliare. Nell'appartamento è stata trovata una pistola Beretta calibro 9x21 completa di 15 cartucce, risultata rubata durante un furto in abitazione nel 2016, e anche lo stesso abbigliamento indossato dall'uomo durante il colpo alle Poste del 21 febbraio. Il 52enne è finito dunque agli arresti ed è stato associato alla casa circondariale di Latina.

La rapina era stata messa a segno alle 8,30 di mattina, quando l'ufficio di via Marconi aveva da poco riaperto i battenti dopo una pausa per lavori di ristrutturazione dei locali. Secondo la ricostruzione, il malvivente era entrato armato e a volto coperto e dopo aver minacciato i cassieri con una pistola si era fatto consegnare il denaro contante ed era poi fuggito da via Marconi in sella a una bicicletta.