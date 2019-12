Aprilia, contrasto all’uso di droga tra i giovani: l’incontro con gli studenti al Meucci

Entra sempre più nel vivo ad Aprilia il progetto “Scuole Sicure” e proseguono in questo senso le iniziative messe in campo dalla Polizia Locale anche in virtù del protocollo di intesa firmato qualche mese fa dal Comune con la Prefettura per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Per fare il punto sull’avvio del progetto in questa prima fase dell’anno scolastico, venerdì 6 dicembre dalle 9 presso l’Auditorium del Liceo Meucci si terrà un momento di confronto di fronte agli studenti e alla presenza del sindaco di Aprilia Antonio Terra e del prefetto Maria Rosa Trio.

Nel corso della mattinata, dopo i saluti iniziali dell’assessore alla Pubblica Istruzione Elvis Martino e dei dirigenti scolastici degli istituti superiori Meucci e Rosselli, rispettivamente professoressa Laura De Angelis e professor Ugo Vitti, sono previsti gli interventi del comandante della Polizia Locale, Massimo Giannantonio, del capitano del Reparto Radiomobile dei Carabinieri di Aprilia, Giuliano Carloni, del comandante della Guardia di Finanza di Aprilia, Luca Spedicato, del responsabile della Polstrada di Aprilia, Massimiliano Corradini, del vice ispettore del Commissariato di Cisterna Ulderico Giansanti, della dirigente del Csm di Aprilia (Ausl di Latina), Maria Francesca Patti e della dirigente del Serd di Aprilia (Ausl di Latina), Emanuela Blandamura. A moderare il ricco programma di interventi nel corso della mattinata sarà il giornalista Stefano Cortelletti.