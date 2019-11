Il maltempo non risparmia Castelforte: conta dei danni e primi interventi. Chiuse le scuole

La straordinaria ondata di maltempo di questi giorni, il forte vento e la pioggia, non hanno risparmiato neanche la zona di Castleforte. Varie strade del centro pontino hanno subito danni a causa proprio del vento e dell’acqua e per la caduta di alberi.

A scopo precauzionale, per la giornata di domani, lunedì 18 novembre, il sindaco Giancarlo Cardillo ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del comunale.

Intanto, come aggiornano dall’Amministrazione, nella giornata di oggi sono state svolte le operazioni di messa in sicurezza, soprattutto delle strade che in più punti sono state interessate dalla caduta di alberi. Sul posto sono intervenuti oltre che gli uomini della protezione civile anche i vigili urbani, i vigili del fuoco e il personale dell'Astral. Fuori uso anche la linea della pubblica illuminazione.

Il sindaco, in questo particolare momento di difficilta, ha voluto ringraziare “tutti quanti sono impegnati per la messa in sicurezza del territorio ed in particolare il prefetto Trio che questa mattina lo ha chiamato per informarsi direttamente sullo stato di fatto”.