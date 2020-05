Traffico illecito di rifiuti, il giudice: "Un danno ambientale e sociale enorme"

Traffico di rifiuti: 27 arresti e sequestri alla Rottami srl

“Esiste una vera e propria filiera del rifiuto che va dalla raccolta, alla cernita, ripulitura, vendita e trasporto per poi conferirli al Centro Rottami dove frazionano le modalità di pagamento in contanti sotto i 3 mila euro con fatture e autofatture”. Lo scrive il giudice per le indagini preliminari di Roma Nicolò Marino nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita questa mattina nei confronti di 27 persone chiamate a rispondere a vario titolo di traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio. Un traffico che aveva come punto di riferimento la Rottami srl di Cisterna. Secondo il magistrato “il modello di gestione dell’azienda studiato da Leopoldo Del Prete costituisce un’illecita concorrenza a fronte di aziende che in maniera regolare gestiscono i rifiuti con i relativi costi che, contrariamente a quanto fa Del Prete, non vengono scaricati sulla collettività”.

L’ordinanza dedica inoltre ampio spazio all’aspetto ambientale e alle conseguenze che tale gestione dei rifiuti produce. “Ci sono costi enormi, non solo sociali ed ambientali – sottolinea il magistrato - a carico della collettività, dovuti al fatto che l’irregolare ripulitura dei rifiuti genera danni per l’ambiente e la salute pubblica: si pensi ai roghi tossici nei campi rom, provocati spesso per ripulire il rame e altri metalli dalle guaine o altro, con conseguente immissioni nell’ambiente di sostanze tossiche come le diossine, ma anche costi per bonificare le aree e rimuovere i rifiuti”.

Il gip continua rimarcando come le attività illecite “straordinariamente gravi” poste in essere dall’azienda di Del Prete determinano gravissimi danni all’ambiente e alla salute pubblica attraverso la sommatoria di tutti i casi riscontrati dagli inquirenti e documentati in atti. “Anche l’analisi a campioni – spiega - documenta una attività d’impresa in toto improntata a una gestione palesemente illecita e priva di scrupolo alcuno”.

Nel tratteggiare la figura del dominus di questi affari, Leopoldo Del Prete, il gip parla di una persona “spregiudicata” che, “per nulla intimorito dall’esito di precedenti investigazioni e dalla misura cautelare che gli è stata applicata ha proseguito nella realizzazione di plurimi illeciti nella realizzazione di reati ambientali e di riciclaggio strutturando la sua stessa impresa in modo tale da perseguire i progetti criminali prefissati e ottenere ingiusti profitti”.