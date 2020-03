Coronavirus, salgono a 22 i casi positivi in provincia. Morta una donna di Lenola

Salgono a 22 i casi di positività al Coronavirus nella provincia di Latina. La conferma arriva al termine della prima riunione di oggi presso la Prefettura del Centro Coordinamento Soccorsi che, come è stato ricordato è stato attivato nella giornata di ieri per effettuare un'attività di monitoraggio della situazione in Provincia.

La Asl di Latina ha comunicato che, allo stato attuale, i casi di positività al Coronavirus sono 22, di cui uno ha riguardato la donna di 79 anni di Lenola deceduta questa mattina all’ospedale Dono Svizzero di Formia.

Nel corso dell'incontro l'Azienda sanitaria ha evidenziato “l'opportunità che venga richiamata l'attenzione sulla stretta osservanza delle misure decise dal Governo per il contenimento dell'infezione da coronavirus, in particolare in relazione agli eventi e alle manifestazioni organizzate in occasione del fine settimana”. A tale proposito, si rammenta che, secondo quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, “gli eventi e le manifestazioni sia pubbliche che private dovranno svolgersi nel rispetto della distanza di sicurezza prevista tra i partecipanti, al fine di evitare contatti ravvicinati”.