Coronavirus, il paziente contagiato a Latina è di Borgo Podgora. Si lavora su contatti e spostamenti

E' di Borgo Podgora il 53enne risultato positivo al test del Coronavirus e trasferito ieri, 3 marzo, allo Spallanzani. Emergono altri particolari in queste ore in merito al paziente, che è arrivato in ambulanza all'ospedale Goretti ed è stato ricoverato in malattie infettive per una grave insufficienza respiratoria. Quando le sue condizioni si sono aggravate è stato sottoposto al tampone, poi risultato positivo. Nella tarda serata è stato disposto dunque il suo trasferimento allo Spallanzani di Roma. Secondo le prime informazioni, sembra che l'uomo abbia dichiarato di non aver avuto contatti con persone provenienti da zone a rischio e per questo non è scattato subito il protocollo previsto per i casi sospetti.

In queste ore si lavora però a ritmo serrato per ricostruire gli spostamenti e i contatti del paziente avuti sul territorio e fuori. Un'indagine epidemiologica necessaria per escludere un focolaio locale e per contenere altri possibili contagi. Al momento, in attesa di avere i primi risultati, sono state poste in isolamento fiduciario tutte le persone entrate in contatto diretto con il 53enne di Borgo Podgora, dai familiari a medici, infermieri e personale tecnico delle ambulanze e dell'ospedale Santa Maria Goretti che saranno sottoposti a tampone. Sono oltre 20 al momento le persone monitorate dalle autorità sanitarie.

"Nessun reparto, compreso il pronto soccorso, è stato chiuso - ha spiegato il direttore generale della Asl pontina Giorgio Casati all'Adnkronos - Stiamo sanificando i locali e attivato la task force per monitorare i contatti dell'uomo". Per quanto riguarda il link epidemiologico del paziente, il direttore sottolinea che "si sta lavorando per capire dove si possa essere contagiato".