Coronavirus Latina: zero contagi per la quinta volta dall'inizio dell'emergenza

Non ci sono nuovi contagiati in provincia di Latina elle ultime 24 ore. Una buona notizia che conferma in realtà un trend che si è stabilizzato ormai da diversi giorni. Ieri infatti il bollettino della Asl ha registrato un solo nuovo caso positivo riferito a un paziente residente nel capoluogo pontino. Per il territorio si tratta della quinta volta senza tamponi positivi dall'inizio dell'emergenza Covid.

Non si registrano nuovi decessi (fermi dunque a 30) e i pazienti ricoverati restano 47, nessuno in terapia intensiva. I pazienti negativizzati sono 354, due in più rispetto alla giornata del 10 maggio. Gli attuali positivi sono arrivati dunque a 139.

Complessivamente, sono 499 le persone che si trovano ancora in isolamento domiciliare, 9.889 persone hanno invece terminato il periodo di isolamento, di cui 47 nella sola giornata di oggi. L'assessorato regionale alla Sanità annuncia che le due postazioni di tamponi drive-in, a Latina e a Gaeta, saranno ufficialmente operative a partire da giovedì 14 maggio.