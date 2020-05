Coronavirus, un nuovo caso in provincia: è un cittadino di Priverno

Dopo la giornata di ieri a zero contagi, oggi si registra un nuovo caso di covid in provincia di Latina, relativo al comune di Priverno. Non si sono registrati nuovi decessi sul territorio e i pazienti ricoverati sono fermi a 39. Sale ancora invece il numero di negativizzati, arrivato a 392, con un aumento di altre 4 unità. Un dato che fa scendere ancora il numero di attuali positivi a 102.

Sono 224 le persone in isolamento domiciliare e oltre 10mila i cittadini che hanno già terminato la quarantena, 26 nelle ultime 24 ore quelli uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Sono partite intanto le postazioni di tamponi drive-in nei due comuni individuati dalla Regione: a Latina, nell'area esterna del Goretti, e a Gaeta, in piazza Di Liegro. Slittano invece a lunedì i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, farmacisti e pediatri.